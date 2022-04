Concours: La RTBF vous emmène en festival !

Cette année, la RTBF vous emmène en festival ! Gagnez vos duos pass pour votre festival préféré.

Le compte à rebours est lancé ! Plus qu’une centaine de jours avant de retrouver les festivals de musique qui nous auront bien manqué pendant ces 2 dernières années. Studios, animateurs et reporters sont prêts à s’installer un peu partout en Belgique francophone pour relayer les meilleurs moments des festivals dont la RTBF est partenaire.

Au vu des lines-up qui se complètent au fur et à mesure, l’été 2022 s’annonce grandiose et à l’occasion de ces belles retrouvailles la RTBF a décidé de vous gâter et vous faire partager l’ambiance unique des festivals en vous offrant vos accès.