Concours / La "Mons Street Party" & Green Montana pour un mois de Mai incroyable

À l’origine, fête de quartier réunissant toutes les disciplines du Hip-Hop, la Block Party rassemble des artistes et sportif·ve·s passionné·e·s, locaux·les et internationaux·ales, dans une ambiance explosive: Battle de Break, démos de danse, Cypher Rap, sessions graff, concerts…

Le Samedi 7/05, le programme sera très diversifié pour le bonheur de chacun.e:

11h30 > 13h30: Panel discussion avec Bboy Pluto, Bboy Vicious, Elora…

14h30: Rock the block battle avec Overflow | Une réelle Jam de Breaking ! avec des juges de renommée internationale qui choisiront les 8 danseur·es qui partiront en Battle. Des Démos de danse avec Double Impro tout au long de l’après-midi.

TARMAC apportera également sa pierre à l'édifice puisqu'il sera organisé un Cypher rap avec pour parrain, @Pitcho

Dès 20h, le concert de ISHA avec en 1e partie R2F (Mons) | Collaboration entre Mars & About it.

Notons également un moment important du festival le Vendredi 6/05 puisque GREEN MONTANA, l'artiste belge ayant signé sur le label du duc aka Booba 92i sera programmé en soirée mais aura également droit à une 1e partie en collaboration entre Mars et About it qui s’associent au Flow (Lille), I Rap Belgium (Tournai) et De Stroate (Courtrai) pour proposer à de jeunes rappeur·se·s un accompagnement à la professionnalisation (résidence + coaching scénique) ainsi qu’une mini tournée chez chaque partenaire du projet.

Tu pourras donc retrouver les 3 lauréats :

– Neo Saka & Pego (Mons)

– Konga (Lille)

– LowG (Tournai/Courtrai)

TARMAC qui s'associe avec l'ensemble du Festival te fait gagner tes places pour ce concert du 6 mai avec Green Montana en tête d'affiche. Remplis le formulaire ci-dessous sans plus tarder et tente ta chance !

Tu trouveras plus d'informations sur le festival en cliquant ICI