Concours : La Grande Evasion vous offre un séjour en Bretagne

On vous offre un séjour en itinérance sur le parcours de la Traversée Moderne d’un Vieux Pays!

Ce nouvel itinéraire vélo traverse la Bretagne historique de l’Atlantique à la Manche et de Nantes au Mont-Saint-Michel, en passant par Saint-Nazaire, La Baule, Rennes et Saint-Malo!

Et bien d’autres pépites ponctuent le trajet : plages secrètes, marais salants, ports et villages de charme, sites insolites et musées remarquables, pêcheries et bonnes adresses pour manger et passer la nuit!"

Comment participer ?

Ecoutez La Grande Evasion sur VivaCité ce lundi 06 juin de 13h à 15h et suivez les instructions données à l’antenne. Le gagnant est tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses reçues au cours de l’émission.