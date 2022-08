Concours : La Grande Evasion vous offre l’Afrique du Sud pour deux personnes

Safaris dans les parcs nationaux, Route des Vins, plages de rêve et villes historiques… On vous offre l’Afrique du Sud grâce aux vols directs d’Air Belgium depuis Bruxelles; et plus précisément une semaine exceptionnelle à Cape Town dans deux luxueux hôtels 4 et 5 étoiles de la chaîne Marriott avec vue sur l’océan et Table Mountain!

Comment participer ?

Ecoutez La Grande Evasion sur VivaCité ce samedi 20 août de 16h à 18h et suivez les instructions données à l’antenne. Le gagnant est tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses reçues au cours de l’émission.