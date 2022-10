Concours : la Grande Evasion vous emmène vivre la féérie de Noël en Alsace

“Marchés, illuminations, gourmandises et animations féeriques, dans les vignes, villages et châteaux forts… On vous emmène vivre la magie de Noël en Alsace!

On vous donne tous les bons plans pour profiter au mieux des festivités et on vous offre le séjour: ambiance cosy dans un chalet du Camping Les Huttes, sur le territoire de Mossig et Vignoble, sur la Route des Vins et au coeur du plus grand massif forestier des Vosges”

Comment participer ?

Ecoutez La Grande Evasion sur VivaCité ce mardi 1er novembre de 13h à 15h et suivez les instructions données à l’antenne. Le gagnant est tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses reçues au cours de l’émission.