Concours : la Grande Evasion vous emmène dans les Menuires

On vous emmène à la montagne et pas n’importe où !

Direction les 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde, dans les "stations soeurs" des Menuires, la grande station familiale, et de Saint-Martin-de-Belleville, le village savoyard de charme. On vous y offre un séjour d’exception, au pied des pistes, au Lodji 4*. L’hôtel est tenu par des Liégeois; bienvenue à Liège-en-montagne !

Comment participer ?

Ecoutez La Grande Evasion sur VivaCité ce vendredi 11 novembre de 13h à 15h et suivez les instructions données à l’antenne. Le gagnant est tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses reçues au cours de l’émission.