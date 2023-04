Concours : la Grande Evasion vous emmène dans le Sud-Ouest, en Occitanie

Etape de 2 nuits en Tarn-et-Garonne, à Montauban, au George Hôtel***. Cet hôtel de charme est situé au cœur de la cité de Montauban. Cette "ville rose" offre de belles découvertes: ses hôtels particuliers, le musée Ingres Bourdelle, les sculptures et le street art, la cathédrale Notre-Dame, la Place Nationale, les parcs et jardins, le canal et les balades en bateau ou à vélo…