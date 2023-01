Concours : la Grande Evasion vous emmène à Vaujany, “les Alpes secrètes” !

On vous emmène à Vaujany, c’est “les Alpes secrètes”. Un village alpin historique, encore très typique avec ses maisons en pierre et ses chalets, qui compte seulement 350 habitants à l’année, au pied du massif des Grandes Rousses dans le département de l’Isère.

On y passe donc des vacances authentiques à la montagne, tout en profitant d’un vaste domaine skiable, celui de l’Alpe d’Huez Grand Domaine (250 km de pistes et jusqu’à 3330 mètres d’altitude), qu’on rejoint en direct du village en un seul trajet de téléphérique! Mais le village profite aussi de son propre "domaine dans le domaine", le domaine skiable Oz/Vaujany, qui est à lui seul un magnifique terrain de jeux pour tous les niveaux de ski, avec des pistes vertes à noires, et une foule d’activités gratuites, également dans le village!

Comment participer ?

