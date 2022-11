Concours: la Grande Evasion vous emmène à Saint-Martin-de-Belleville et aux Menuires

Séjour offert, pour 2 personnes:

Séjour de 6 nuits pour 2 personnes en chambre double à l’hôtel 4* Le Lodji (Saint-Martin-de-Belleville) avec PDJ buffet.

Les forfaits remontées mécaniques “3 Vallées” pour 6 jours. Le forfait “3 Vallées” donne accès aux 600 km de pistes du plus grand domaine skiable du monde.

Validité: Saison hivernale 2022-2023, hors vacances scolaires et selon disponibilité de l’hébergement au moment de la réservation. Le bon-cadeau est non modifiable, non cessible et non remboursable.