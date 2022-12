Concours : la Grande Evasion vous emmène à Saint François Longchamp !

On vous emmène à Saint François Longchamp ! Station des Alpes françaises et première station à l’entrée de la Vallée de la Maurienne.

Le domaine skiable est “Le Grand Domaine” et il culmine à 2514 mètres (ce qui offre une bonne garantie d’enneigement). La station et Le Grand Domaine sont réputés pour leur ambiance conviviale, ce qui plaît beaucoup aux Belges, qui sont des fidèles. Ici, tout le monde trouve son bonheur: skieurs débutants ou aguerris, mais aussi les non skieurs qui peuvent participer à toute une série d’activités ludiques, sportives, gourmandes et “bien-être” pour profiter, eux aussi, des paysages enneigés!

Comment participer ?

Ecoutez La Grande Evasion ce lundi 02 janvier sur VivaCité de 11h à 13h et suivez les instructions données à l’antenne. Le gagnant est tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses reçues au cours de l’émission.