Concours : la Grande Evasion vous emmène à Nantes

"Nantes est une ‘ville à jouer’ et on vous y invite en famille!

Avec vos enfants, vous aurez 5 jours pour suivre la ligne verte tracée au sol dans les rues, les parcs et sur les bords de Loire, à la découverte de plus de 100 œuvres folles. Parmi elles: des plaines de jeux, le Grand Eléphant mécanique et le Carrousel des Mondes Marins…

Comment participer ?

Ecoutez La Grande Evasion ce lundi 1er mai sur VivaCité de 13h à 15h et suivez les instructions données à l’antenne. Le gagnant est tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses reçues au cours de l’émission.