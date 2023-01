Concours : la Grande Evasion vous emmène à Méribel, dans les 3 Vallées !

On vous emmène à à Méribel, dans les 3 Vallées!

Pour situer: Les 3 Vallées, c’est le plus grand domaine skiable du monde, avec 600 km de pistes pour tous les niveaux, et comme il culmine à 3230 mètres d’altitude, la neige naturelle est garantie! Le domaine regroupe et relie par les pistes 7 stations bien connues: Courchevel, Méribel, Brides-les-Bains, Les Menuires, Saint-Martin-de-Belleville, Val Thorens et Orelle. Les 3 Vallées sont donc un paradis du ski et des vacances à la neige, mais elle se positionne désormais également comme une destination et un terrain de jeux "4 saisons", avec des hébergements et restaurants ouverts toute l’année, ainsi que des activités et séjours thématiques qui permettent de profiter de la richesse du territoire, de ses villages et des paysages à découvrir quel que soit le moment.

