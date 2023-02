Concours : la finale du F. dans le texte 2023 au Botanique

Du F. dans le texte, c’est un tremplin mis en place dans le but de soutenir la scène émergente locale. Ce concours se destine plus précisément aux artistes ou groupes, domiciliés en Fédération Wallonie-Bruxelles et pratiquant un répertoire original d’expression francophone en musiques actuelles. Le concours est ouvert à tous les genres musicaux (rock, pop, chanson, variété, musiques électroniques, hip-hop, ragga, reggae, soul, world…) ce qui donne lieu à une compétition très éclectique.

La récompense de ce concours consiste en un beau coup de pouce qui permet au gagnant de lancer sa carrière : un accompagnement qui permettra de professionnaliser le projet, des moyens financiers (près de 10.000 €), de nombreuses prestations scéniques, des journées de résidence ou de studio, etc. Lors des éditions précédentes des artistes comme Glauque, RIVE, Lo Bailly, Lazza Gio, Scylla, Veence Hanao, Saule ou encore Nicolas Michaux ont pu bénéficier de cette aide précieuse.

Lors de la demi-finale, qui s’est déroulée ce 27 et 28 janvier à la Maison des Musiques, le jury a sélectionné les 4 finalistes qui monteront sur la scène de la Rotonde ce vendredi : Chevalier Surprise, Blue Davis, Leila Lachterman et Mathieu Teissier.