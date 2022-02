Concours : "La dame de la mer" au Théâtre des Martyrs

Une transposition du drame d’Henrik Ibsen, qui donne à un destin déchiré entre passé et présent, la couleur des bouleversements d’aujourd’hui.

Lorsque le passé ressurgit au milieu des démons du quotidien, il remet tout en cause. Ellida a grandi au bord de la mer, là où après avoir longtemps regardé l’horizon, habitée d’un espoir secret, elle rencontre Wangel, un médecin veuf, père de deux adolescentes qui la convainc de l’épouser. Dans son nouvel environnement, la jeune femme ne s’habitue ni au paysage montagneux, ni à l’eau stagnante du fjord, son existence s’assombrit un peu plus lorsqu’elle perd un enfant en bas âge. Alors qu’elle n’est plus que l’ombre d’elle-même, étrangère perdue dans sa famille et dans son quotidien, un bateau apparaît renfermant ses plus secrets espoirs et ses souvenirs les plus intimes.

TEXTE d’après Henrik Ibsen

JEU Alexandre Crépet (Arnholm), Alain Eloy (Ballested, un étranger), Bernard Gahide (Lyngstrand), Julie Lenain (Ellida), Fabrice Rodriguez (Wangel), Pauline Serneels (Hilde), Maud Prêtre (Bolette).

ADAPTATION & MISE EN SCÈNE Michael Delaunoy

Au Théâtre des Martyrs, du 11 au 26 février