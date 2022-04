Concours / L'Urban Day aura lieu ce 23 avril à Soignies

Nous vous avions déjà parlé de cet événement qui avait hélas dû être postposé à cause de la situation sanitaire que nous connaissons toutes et tous mais c'est avec une grande joie que nous pouvons annoncer (enfin) la tenue du Festival en date du Samedi 23 avril.

L'URBAN DAY est dédié aux cultures urbaines en région du centre et axé sur la découverte de multiples disciplines.

Une programmation de qualité, riche et originale où artistes et intervenant.e.s se réuniront pour faire de ce festival un moment de partage et de découverte des cultures urbaines : danse, musique, peintures murales, beat box, démonstrations de sports urbains…

Ce panel volontairement éclectique permettra d’explorer un mouvement culturel et artistique riche et parfois méconnu dans un esprit familial et festif.

Côté musique, l’événement sera rehaussé par la présence de Ludus Libre, L’Hexaler, Fakir, Melfiano et Youssef Swatt’s… mais aussi la possibilité de toucher à une bombe de peinture, de danser avec les Funky Feet, se faire prendre en photo par des photographes professionnels, ... une journée qui annonce déjà des beaux moments en famille et/ou entre ami.e.s.

L'événement se déroulera à l'Espace culturel Victor Jara à Soignies le Samedi 23 avril 2022 dès 17h00 (tickets entre 8 & 10 €uro).

