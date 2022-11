Concours / L'Ancienne Belgique promet de beaux concerts en cette fin d'année 2022 !

Il est un fait que les artistes internationaux en tournée n'oublient jamais la Belgique dans leur agenda et la salle de l'Ancienne Belgique en est souvent la révélation.

Cette institution qu'on ne présente plus nous alimente de concerts les plus divers les uns des autres, tout au long de l'année et ne fera aucune exception lors de ces deux derniers mois de 2022.

Notons la venue d'artistes qu'on a toutes et tous envie de voir ou même de revoir:

Stikstof - Lundi 28/11 | STIKSTOF - AB (abconcerts.be)

Bryan MG - Jeudi 1/12 | Bryan MG - AB (abconcerts.be)

ISHA - Dimanche 4/12 |New date: ISHA - AB (abconcerts.be)

Un programme également plus que ouf et la saison 2023 se prépare déjà avec des artistes tels que ZIAK, BIG FLO & OLI, DABEULL, YELLOWSTRAPS, COELY, ...

