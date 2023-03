Concours: l'amour en images au Love International Film Festival à Mons

Vivre ici vous invite au Love international Film Festival de Mons qui aura lieu du 10 au 18 mars 2023 dans les cinémas montois. Participez à notre concours et vous remporterez peut-être des places!

Créé en 1984, le Festival de Mons est né d’une idée originale qui lui a valu un succès fulgurant : explorer l’amour, la diversité amoureuse et les relations humaines à travers le cinéma. Ce positionnement lui a permis de devenir un événement cinématographique incontournable en Belgique francophone et de trouver sa place sur la carte des festivals européens. En faisant évoluer son appellation et son identité visuelle, le Festival, devenu en 2023, le " Love International Film Festival " (LIFF) remet au premier plan sa thématique cinéma et sa singularité. Une mise à jour qui marie sa dimension internationale, sa grande histoire et son renouveau dans un concept de festival unique en son genre.

Le programme du festival valorise des films originaux et des auteurs en provenance du monde entier. Un programme diversifié dans lequel se rejoignent qualité et plaisir de cinéma et composé de près d’une centaine de films, de plusieurs sections compétitives et de nombreux inédits.

Le festival s’est récemment redéployé dans le centre-ville de Mons avec la réouverture du cinéma Plaza qui est venu élargir l’offre en séances et activités proposées durant la semaine de l’événement à Imagix Mons. Ancré dans sa région et dans toute la ville, Capitale Wallonne de la Culture et Capitale Européenne de la Culture en 2015, le festival est maintenant appelé à vivre à nouveau pleinement comme un espace de convivialité et de découvertes cinématographiques.

Le festival est un rendez-vous cinématographique interculturel et intergénérationnel, un espace de rencontres et d’échanges qui accueille chaque année près d’une centaine d’invités, entre nouveaux artistes émergents du cinéma mondial et personnalités connues et reconnues dont ces dernières années : Yolande Moreau, Costa-Gavras, Abel Ferrara, Noémie Merlant, Hugh Hudson, Aurélie Saada, Nick Moran, Laurent Cantet, Richard Anconina, Michael Radford ou encore Jonathan Cohen. Parmi les invités attendus cette année dans nos salles : Emmanuelle Bercot, Agnès Jaoui, Vladimir Cosma, Jonathan Zaccaï, Karim Leklou, Stéphane Freiss, Jackie Berroyer, Susanna Nicchiarelli, Benoît Mariage, Alice Isaaz,…

