Concours / KuCheKa 2023 ta chance de découvrir les meilleurs humoristes du moment

Nous t'avons parlé il y a quelques jours de ce festival d'humour hors du commun qui se déroulera le dimanche 5 février 2023 au Centre Culturel d'Auderghem.

A une semaine du moment à ne pas manquer, TARMAC en collaboration avec les organisateurs du KuCheKa 2023 t'offre les places au plus chanceux d'entre vous.

Comment faire ? Remplis le formulaire ci-dessous au plus vite et tente ta chance ! Les gagnants seront contactés par message personnel dans les prochains jours ... Hurry Up !! Ca va aller vite !!!