Concours: KRMS Nano-Festival, un festival à taille humaine

Dans la commune de Somme-Leuze, en Famenne, on a déjà préparé le terrain avant la première vraie édition du KRMS (ou kermesse) nano festival qui se déroulera du 2 au 4 juin 2023.

Comme son nom l’indique, le KRMS a une volonté d’être ludique et convivial. Ce festival est organisé par un collectif, du même nom que l’évènement, et a déjà connu deux éditions test, voire plus, d’une autre manière selon l’anecdote d’Alex Toufaili, coordinateur : "Tout est né d’une soirée d’anniversaire au même endroit. On ne voulait pas faire un festival, mais la fusion des envies de chacun dans ce groupe d’amis a fait que."

L’esprit de cette kermesse estivale est celle de "faire la fête ensemble, discuter et apprendre à se connaître, puis se retrouver le lendemain autour d’un brunch pour rediscuter de la veille", sourient Alex et Thibault de Ryck, coordinateur bar et des bénévoles.

