Concours Kinepolis : on vous en met plein les oreilles et plein la vue !

Le premier Kinepolis a ouvert ses portes en 1988 à Bruxelles, à deux pas du Heysel. Avec non moins de 25 salles, il est le premier et le plus grand multiplexe européen. Pionnier du cinéma indépendant, le groupe s’est depuis exporté jusqu’à l’international et compte plus d'une centaine de complexes à travers le monde.