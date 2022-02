Concours : KILL FICTION au Théâtre de la Toison d’or

"Kill Fiction" met en scène six personnages attachants (évidemment, sinon ce ne serait pas du cinéma américain), qui évoluent dans un huis clos tendu inspiré de Reservoir Dogs de Quentin Tarantino.

Hey y’all ! Welcome dans cette comédie qui parodie le cinéma de genre américain en le tournant en dérision.

Personnages qui vont, dans un rythme effréné, enquêter pour débusquer la taupe qui s’est parmi eux infiltrée. L’urgence et la violence des évènements révèlent la véritable nature de ces gangsters : peureux, rêveur, amoureux, fidèle, sensible ou mignon. Amateurs ou conspueurs de films dont le spectateur est harcelé de punchlines et de jets d’hémoglobine, Kill Fiction va vous baffer.



De David Nobrega Avec Benjamin Torrini, Wilhem Baerdemaeker, Colin Javaux, Mathieu Fonteyn, Jonathan Simon, Emilien Vekemans Costumes Mélissa Roussaux Création Lumières Jérôme Dejean Mise en scène David Nobrega