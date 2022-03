Concours KIDZIK : "Nez Rouge", à la Ferme du Biéreau

Un quatuor à cordes formé par des musiciens de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, accompagné sur scène d’un clown, met la scène sens dessus dessous. Au cours du concert où se succèdent aussi bien du Carmen, du Piazzolla, des "petites musiques de nuit" ou encore la marche turque, le quatuor est taquiné par une petite farceuse aux manières espiègles. Nez rouge, chapeau melon et salopette d’acrobate : ce clown sans nom s’incruste chez Bartok, Haydn et Strauss en déballant ses "instruments surprises" (cuillère à café, ukulélé, klaxon, tuyau, … ), pour le plus grand bonheur des petits et des grands. En se jouant des codes du classique, le quatuor devenu quintette loufoque, parvient à créer une drôle d’alchimie, pleine d’humour, d’exubérance et de mélancolie.

A voir dès 6 ans, à la Ferme du Biéreau, le dimanche 20 mars à 11h.