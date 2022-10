CONCOURS : Karin Clercq en concert !

"Je viens d’avoir 50 ans, le 3 mars 2022. 2 jours après, le 5 mars 2022, j’ai eu aussi 20 ans…".

En effet, il y a 20 ans, j’ai accouché en une semaine de mon fils Maxence et de mon premier album "Femme X" qui a laissé à ma grande surprise des traces sur le chemin de plein de gens. Et puis quelques mois plus tard, il y a eu ce premier concert aux Nuits du Botanique et toutes les dates qui en suivirent et puis les albums, les rencontres, les chansons, les hauts et les bas. La vie , quoi ! De comédienne, je suis devenue chanteuse. Toujours, j’ai essayé de poursuivre ma route artistique de la façon la plus intègre possible.

D’une fille qui s’excusait un peu d’être là au début, j’ai grandi, j’ai appris, j’ai muri et je suis fière d’être encore sur nos scènes en 2022. Aujourd’hui, j'ai 6 albums à mon actif (4 albums de Karin Clercq et deux sides projects) et l'envie de regarder en arrière avant de passer à la suite.

Être une femme dans la musique et tenir sur le long terme ce n'est pas une chose facile. On est vite périmée. Mais je suis toujours active au bout de 20 ans sur mon sentier buissonnier et le succès d'estime de mon dernier album tant en France qu'en Belgique m'a rassurée. Non, je ne suis pas encore périmée et oui j’ai encore des choses à raconter.