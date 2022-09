Depuis la sortie de leur album studio A/B (2016), couronné d’or, le groupe de rock islandais KALEO - mené par JJ Julius Son - s’est produit aux quatre coins du monde. L’album A/B compte pas moins de trois singles à succès : " No Good ", nominé pour les GRAMMYs, " All The Pretty Girls ", vendu en or, et " Way Down We Go ", qui a été récompensé par deux disques de platine. La suite Surface Sounds est maintenant disponible, avec les deux premiers singles " Break My Baby " et " I Want More ". Après avoir accumulé plus d’un milliard de streams dans le monde, 39 récompenses internationales et d’innombrables concerts à guichets fermés aux États-Unis et en Europe, KALEO s’avère être un phénomène mondial.