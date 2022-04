Concours : Jam vous offre vos places pour Les Aralunaires !

Le festival Les Aralunaires commence déjà mercredi prochain et Jam vous y emmène ! Pendant cinq jours, l’événement place la musique alternative au cœur de la ville d’Arlon et favorise la découverte d’artistes triés sur le volet dans une programmation pointue et cohérente. Nouveauté cette année : Les Aralunaires ouvrent leur propre camping via des chambres chez l’habitant, des jardins ou des places de camping-car. Plus d’excuses pour ne pas faire le déplacement ! Pour remporter vos places, rien de plus simple : rendez-vous sur la page du concours au bas de cet article et répondez à la question posée. Si vous faites partie des heureux·ses gagnant·e·s, vous serez contacté·e personnellement.