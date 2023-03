Concours : Jam vous fait gagner des places pour la prochaine Constraste.12 !

Ce concept de soirée a été lancé il y a un an par l’agence BACK IN THE DAYZ, bien connue pour participer activement à la valorisation et au développement de la musique en Belgique en organisant, produisant et coproduisant pas moins de plusieurs centaines de concerts par an, allant du rap à l’électro en passant par la pop et les musiques de niches.



Ce nouveau concept nous vient donc d’une association entre l’agence BACK IN THE DAYS, et le club pluridisciplinaire oscillant entre arts et musiques alternatives : le C12. On ne vous présente plus ce club aux espaces modulables situé dans l’épicentre de Bruxelles, qui s’est imposé en à peine quelques années comme le hotspot de la subculture.



CONTRASTE.12 @ C12, c’est la volonté de proposer une expérience artistique de premier plan, à l’avant-garde des courants musicaux alternatifs du moment. Avec une programmation essentiellement électronique et des line up internationaux en connexion avec la scène locale, Contraste.12 aspire à devenir une référence incontournable de la nightlife bruxelloise.

Pour cela, l’organisation ne se concentre pas seulement sur des choix musicaux qualitatifs, mais également sur les valeurs inclusives véhiculées et une scénographie et identité visuelle soignée.