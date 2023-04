Concours : Jam vous emmène aux Nuits Botanique 2023 – semaine 2

02 mai : CARLOS CIPA – GRÉGOIRE GERSTMANS

neo-classical

Dans son nouvel album, Carlos Cipa propose une idée simple : une pièce, un piano, un pianiste/compositeur. Prendre son temps. Simplement improviser. Outre l’idée d’impartialité et d’auto-spéculation, le pianiste a adopté une autre approche conceptuelle décisive : celle de jouer le plus silencieusement possible. Le résultat fascinant n’est rien de moins que la découverte d’un nouveau monde sonore pianistique, avec considérablement moins d’éléments percussifs et beaucoup plus de sonorités provenant d’instruments à cordes.

Le pianiste Gréoire Gerstmans a sorti son premier morceau le 25 avril et sera déjà sur la scène du Botanique le 2 mai ! "Je recherche toujours la magie du son pur et fondateur des premiers âges, cette musique au piano qui à jamais restera gravée dans mon cœur. Je recherche cette enfance, la naïveté d’une mélodie épurée."

03 mai : UZI FREYJA – LAZULI

pop, rap

Uzi Freyja est né de la rencontre entre Kelly Rose et Stuntman5 lors d’un 'open mic' dans les rues de Nantes en 2019. Le flow et l’énergie de la Parisienne anglophone d’origine camerounaise mettent tout le monde d’accord et la collaboration naît le soir même. La musique d’Uzi Freyja ce sont des textes à la fois engagés et sensuels, sur des prods influencées par des artistes comme Death Grips ou Ho99o9.

En à peine deux ans, Lazuli a réussi un véritable exploit : définir une identité forte, autant redevable à son énergie contagieuse et à son savoir-faire mélodique, qu’à sa vision. Dans son premier long format "Toketa", Lazuli dit assumer son ADN musical "tout en dévoilant de nouvelles intentions, plus douces ou plus agressives, mais toujours pensées dans l’idée d’affirmer une évolution".

04 mai : B.B. JACQUES – LESRAM – NES – EESAH YASUKE

hip-hop

La fine fleur du rap français débarque à Bruxelles !

Artiste habité, inconventionnel et hyperproductif, B.B. Jacques est un grand passionné est la révélation rap de 2022. Une année qui l’a vu exploser grâce à l’album "Poésie d’une Pulsion" et à un passage sur Netflix. Pour fêter cette montée éclair, le rappeur parisien fêtera le 3 mars 2023 son nouveau statut, avec sa première grande date dans la capitale.

Loin d’être un rookie, Lesram fait son entrée sans le rap game au début des années 2010 en publiant des freestyles sur YouTube. Véritable passionné, il parcourt les 'open mic' parisiens où il se lie d’amitié avec d’autres freestyleurs avec qui il fondera le collectif Panama Bende. Force d’écriture, technicité et phrasé reconnaissable font de lui l’un des rappeurs les plus talentueux de sa génération.

NeS est un jeune rappeur aux multiples facettes. A seulement 18 ans, il compte déjà 5 mini EPs dans lesquels on succombe à son univers entremêlé de prods futuristes et de flow old school remis au goût du jour.

Eesah Yasuke, quelques lettres pour une plume abrupte et sincère. L’écriture : un refuge. Le rap : son exutoire.

04 mai : QUINZEQUINZE – BOTHLANE

electronic, global, hip-hop, pop

Depuis 2013, le collectif pluridisciplinaire et groupe de musique quinzequinze affine sa musique "climatique", foisonnante et insulaire, portée par l’héritage tahitien de deux de ses membres. Le groupe revient aujourd’hui avec de nouveaux morceaux, l’occasion de découvrir la formation sur la scène de la Rotonde.

Projet solo du batteur Alain Deval (The Brums, Ginger Bamboo, Quark, Anu Junnonen) Bothlane, est un mélange de batterie et de synthé modulaire inspirant la trance et la danse. Il puise son inspiration tant dans la techno que dans les rythmiques afro/jazz ou simplement dans la texture sonore.