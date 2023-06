Juste avant la période des festivals d’été, Jam te propose de retourner une dernière fois en salle et pas n’importe laquelle. On t’invite aux concerts de Son Lux le 21 juin et Tinariwen le 29 juin à l’Ancienne Belgique.

Comment faire pour gagner les places ? Rien de plus simple, rendez-vous en bas de l’article pour remplir le formulaire.