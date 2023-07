Concours Jam : Remportez vos places pour Esperanzah !

Encore une fois, JAM vous gâte pour la saison des festivals.

Cette fois, rendez-vous du côté de l’Abbaye de Floreffe du 27 au 30 juillet prochains pour le festival Esperanzah !

Au programme, 4 jours de fête, de multi culturalité, de débats et surtout de bonne musique. Cette année, le festival commence dès le jeudi soir avec une programmation électro taillée pour un warm-up parfait. On y retrouve Mandragora, Eloi, Clara ! ou encore Bagarre. Viennent ensuite les jours classiques du festival avec une programmation éclectique, on retrouvera principalement du rock, du rap, du reggae et de l’électro.

Le vendredi, c’est le nom le plus demandé du festival qui sera présent, Naâman y fera la dernière date belge de sa tournée. On retrouvera aussi des artistes comme Charlotte Adigéry & Bolis Pupul ou Lila Iké.

Durant le week-end, le festival namurois accueillera entre-autres Ada Oda, Blu Samu ou encore La Femme et B.B. Jacques.

Pour cette édition, on met les petits plats dans les grands en vous faisant gagner deux places pour chaque jour du festival à utiliser à votre convenance avec vos proches.

Comment faire ? Participez ci-dessous !