La deuxième édition du CORE Festival c’est déjà ce week-end des 27 et 28 mai.

On retrouvera des artistes comme Alt-J, NxWorries, Pinkpantheress, Romy, Moderat ou encore Jayda G qui se succéderont sur les quatre scènes du festival pendant 2 jours. On vous fera vivre ça sur les réseaux de Jam mais ce n’est pas tout puisqu’on vous emmène avec nous. Jouez ci-dessous et remportez les derniers accès deux jours !