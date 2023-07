Concours Jam : Remportez deux accès d’une journée au choix à Dour !

Dour c’est l’amour mais c’est aussi et surtout dans quelques jours seulement ! A partir du 12 juillet, c’est parti pour 5 jours de musiques actuelles en tous genres sur les plaines Hennuyères.

Toute l’année Jam vous parle de musique alternative et de découvertes et l’été, une belle partie se retrouve sur les scènes du Dour Festival. On retrouvera, entre-autres cette année, Aphex Twin, Pedro Winter pour le Ed Banger XX, Boys Noize, Ada Oda, Meute, Romy, Mall Grab, Marcel, Winnterzuko, Judith Kiddo, Jeshi, Peggy Gou ou encore Zouzibabe qui présente le podcast "En Backstage" chez Jam.

Côté nouveautés pour cette édition 2023, on retrouve la scène rock du "garage" ou encore une programmation de plus en plus paritaire. On dit également au revoir aux traditionnels tickets "food & drinks" du festival qui devient cashless à l’image de la plupart des évènements majeurs actuellement.

Chez Jam on aime partager la bonne musique avec vous du coup on vous fait gagner les derniers accès ! Deux tickets pour 1 jour au choix avec le parking "regular" inclus.

Pour participer, c’est par ici :