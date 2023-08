Qui dit rentrée dit tout doucement (vraiment pas trop vite !) la fin de l’été, la fin des plaines de festivals remplies de concerts et de découvertes mais aussi le retour en salles pour applaudir nos artistes préférés.

On ne perd pas les bonnes vieilles habitudes et pour ce mois de septembre, on vous emmène avec nous assister aux meilleurs concerts de l’Ancienne Belgique. Notre saison démarrera avec Squid et Arlo Parks.