Concours : "J’ai envie de toi", au Théâtre Royal des Galeries

Qui ne s’est jamais trompé de destinataire en envoyant un texto ? Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive.

Alors qu’il souhaite adresser "J’ai envie de toi" à sa nouvelle conquête, le message est envoyé par erreur à son ex, qui décide de s’inviter chez lui. Tout dérape lorsque le voisin débarque dans le salon, après avoir abattu la cloison qui sépare les deux appartements.



Ce voisin gaffeur, dans la lignée d’un François Pignon, ne se rend pas compte des catastrophes qu’il déclenche. Les quiproquos s’enchaînent et les protagonistes se multiplient dans un joyeux délire.



Le rythme effréné et les thèmes actuels, comme les rencontres amoureuses sur Internet, l’omniprésence des téléphones portables, le "papy-sitting", la sexualité décomplexée, les différences sociales et culturelles expliquent le succès de la pièce.



Sébastien Castro parle à toutes les générations et s’amuse de notre époque avec autant de brio qu’il joue avec les codes du théâtre de boulevard où le diable est dans les détails. Sébastien Castro y ajoute l’humanité, la tendresse et la loufoquerie.