Concours : "Iphigénie à Splott" au Théâtre de Poche

Effie habite à Splott, un quartier de Cardiff -capitale du Pays de Galles-, miné par la fermeture des usines, le chômage et la précarité.

Effie, c’est le genre de fille qu’on évite de regarder dans les yeux quand on la croise dans la rue car on a l’impression qu’elle va nous exploser au visage. Effie, on croit la connaître, alors on la juge l’air de rien, mais on n’en connaît pas la moitié…

Tous les lundis, elle picole comme une sauvage, se came à fond et émerge au bout de trois jours d’ " une gueule de bois pire que la mort " pour mieux recommencer. Un personnage de démesure, jusqu’au-boutiste et qu’on croirait sorti d’une tragédie grecque.

Et puis, un soir, l’occasion lui est offerte d’être autre chose que ça…

Iphigénie à Splott créé au Poche, en première mondiale en français, a été nommé au Prix de la Critique 2022 dans les catégories "Meilleur spectacle" et "meilleure interprétation". Il sera présenté au Festival d’Avignon cet été et en tournée en mars et avril 2024.

Georges Lini signe la mise en scène de ce texte organique. Trois musiciens rock entourent la comédienne et offriront un décor très "Guinness and punk are not dead".

à voir au Théâtre de Poche du 10 au 29 avril.