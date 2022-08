Concours international de chefs d’orchestre d’opéra : le Belge Gabriel Hollander sélectionné pour la prochaine épreuve

Ce mercredi 17 août se déroulait l’épreuve éliminatoire de la seconde édition du Concours international de chefs d’orchestre d’opéra qui a lieu cette semaine à la Salle Philharmonique de Liège. Ils étaient 24 candidat.e.s à se présenter. A l’issue de la journée, 12 chefs d’orchestre ont été sélectionnés et parmi eux, on retrouve le chef belge Gabriel Hollander.

Douze chefs d’orchestre ont été sélectionnés pour le second tour de cette seconde édition du Concours international de chefs d’orchestre d’opéra. Douze hommes, parmi lesquels on retrouve le chef d’orchestre belge Gabriel Hollander et le chef américano-belge Giulio Cilona.