Concours / * Hubs Night rassemble des étoiles montantes des musiques urbaines

La *HUBS NIGHT marquera l’aboutissement d'un programme de rencontres et de création musicale entre musiciens émergents. Les artistes choisis pour participer à ce programme sont issus d’horizons musicaux variés et auront l’opportunité de se produire aux côtés d’un artiste reconnu programmé en tête d’affiche.

Ce projet *HUBS tient également à démontrer que la Culture Urbaine est plurielle et que chacun peut y trouver sa place. De plus, les morceaux des artistes présents seront adaptés et accompagnés en live par un groupe, ce qui constitue également le fil conducteur du show.

Participants aux *HUBS: Live band : Ciao Kennedy (Rock, Electro, Hip-Hop) Vocalistes : Absolem (Rap) Jies (Folk, Urban Pop) JNY (RnB, Urban Pop) Marù (RnB, Soul, Rap) Mona (RnB, Urban Pop) Onha (Soul, Rap) Nombre de ces artistes sont originaires de la région liégeoise (Absolem, Jies, Marù, Mona Onha) et plusieurs d’entre eux ont été soutenus dans leur démarche par vos programmes d’accompagnement.

Ça Balance (Jies, Onha), ou Sphères Sonores (Mona). Marù est quant à elle accompagnée par le label liégeois Nectar Musiq qui a collaboré aussi à nos côtés pour le programme CBHH (Ça Balance Hip Hop), en 2020 et 2021.

Le programme *HUBS s’inscrit donc dans la continuité et le développement des actions de soutien à la professionnalisation et à la diffusion en Province de Liège. Ces ateliers de création sont dirigés par Kaer.one, coach scénique diplômé du Studio des Variétés et collaborateur de la Province de Liège dans le cadre du programme Ça Balance.

En tête d’affiche du prochain événement de ce 4 février, l’artiste Jean Jass sera sur scène pour un concert exclusif (seulement 2 dates programmées dans la tournée). Il s’agit d’un artiste majeur, reconnu en Belgique et en France, dont la popularité en fait un attrait de poids pour attirer un public nombreux.

DJ Double Axel (Super Fly) et le Collectif Bléedarte (collectif bruxellois et bilingue constitué de femmes artistes, DJs et event-managers issues de l’immigration) seront présents également à l'événement.

Cette soirée * HUBS NIGHT du samedi 4 février 2023 sera organisée en collaboration avec le Festival de Liège, qui accueillera notre événement sur leur scène du Manège Fonck.

*HUBS NIGHT 2023 Date : Samedi 4 février 2023 au Manège Fonck (scène du Festival de Liège) | ouverture des portes à 20h15

