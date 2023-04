Concours : "Hier est un autre jour" au Théâtre Royal des Galeries

Un jour sans fin, mais pas sans rires.

Sur le point de conclure le procès de sa vie, Pierre, un avocat froid et rigide, bourré de principes, va se retrouver obligé de partager une très très longue journée avec l'homme le plus imprévisible et le plus incroyable qui soit. Une rencontre improbable qui va bouleverser la vie de l'un comme de l’autre. Une journée de dingue, absurde, où rien n’est prévu, rien n'est attendu, où tout est possible… et où tout arrive ! Mais pourquoi la vie de Pierre se répète-t-elle encore et encore et encore et pourquoi est-il le seul à s'en apercevoir ?

La trame de cette comédie ose une incursion dans le registre fantastique, elle aligne des trucages discrets qui font subtilement basculer le spectacle dans une quatrième dimension loufoque, aussi originale que rythmiquement impeccable

Une ambiance fantastique où claquent joyeusement les portes et les quiproquos. Et où les objets bougent mystérieusement.

Hier est un autre jour traite de la spirale du temps. Les dialogues sont drôles, inattendus et le résultat est une comédie brillante.

Avec Daniel Hanssens, Pierre Pigeolet, Laure Godisiabois, Robert Guilmard, Pierre Poucet et Perrine Delers.

Mise en scène : Daniel Hanssens

Au Théâtre Royal des Galeries du 26 avril au 21 mai.