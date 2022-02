Concours : Henrietta Lacks, au Théâtre National

Les cellules HeLa sont dotées d’une propriété jamais observée auparavant – celle de se reproduire et de se multiplier à haut rythme.

Elles sont à l’origine du vaccin contre la poliomyélite, d’avancées dans la lutte contre le cancer et le SIDA, de progrès significatifs dans la fécondation in vitro, le clonage et la thérapie génique. Ces cellules, ce sont celles de Henrietta Lacks (bien vite anonymisées sous la désignation HeLa). Afro-Américaine, mère de cinq enfants, ouvrière agricole dans une plantation de tabac, Henrietta Lacks, décède en 1951 des suites d’un cancer. Ces cellules lui seront subtilisées avant d’être exploitées par la science sans qu’elle ou ses descendants n’en soient informés.

Avec économie, mais vivacité, la scène s’offre à toutes les mues : plateau médiatique, salle d’opération ou scène de music-hall. Par le jeu sobre et vif, l’agilité corporelle, par cette faculté de brosser un portrait en quelques traits suffisants pour que l’émotion advienne, les comédiens introduisent poésie et humour dans le technique et le sordide. Le spectacle nous touche et nous ferait presque oublier que le mépris affiché à l’endroit de Henrietta fait système, participe d’un racisme institutionnalisé et que le citoyen disparaît encore souvent derrière la blouse du patient ou la bourse du client.

Un spectacle écrit et mis en scène par Anna Smolnar.

Au Théâtre National les 18 et 19 février.