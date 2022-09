Concours / Ghali ramène son panel de sonorités à Bruxelles

Ghali est un rappeur italien d’origine tunisienne et né à Milan.

De par le mélange des langues utilisées dans sa musique ainsi que la fusion de sonorités européennes et méditerranéennes, Ghali est vite devenu l’icône de la nouvelle génération italienne.

Ses collaborations internationales sont déjà nombreuses: Stormzy, Ed Sheeran, Noizy, Soprano, Lacrim, SoolKing et Mr Eazi. Ghali sort son premier album, sobrement intitulé "Album" au sein de son propre label "StoRecords".

Des gros tracks y sont présents: Habibi, Ninna Nanna, Pizza KebabetRicchi Dentro. Le succès phénoménal de Cara Italia a marqué un tournant dans la carrière de Ghali, en lui ouvrant les portes du club très restreint des artistes italiens reconnus et encensés à l’étranger.

Sa première tournée européenne en 2019, lui a permis (Tomorrowland, Wireless festival, Lollapalooza) de se placer encore un peu sur la scène internationale et enregistre des nouveaux morceaux qui permettent de toucher un plus large public.

Sa musique ainsi que sa communication inspire la jeunesse italienne.

Son dernier projet, paru le 20 mai, réunit des featurings avec des artistes internationaux comme London On Da Tracket, Ronny J, des représentants emblématiques de la scène hip-hop nationale comme Madame et Marracash ainsi que des étoiles montantes de la scène italienne comme Axell, Baby Gang et Digital Astro.

