Concours : gagnez vos places pour le Ways Around Festival !

Après une première édition plus que réussie en avril 2022, l’équipe du Ways Around Festival rempile pour une nouvelle édition au printemps 2023, toujours en plein cœur de Bruxelles. Et évidemment, Jam a des places pour vous ! Rendez-vous dans le bas de cet article pour tenter votre chance.

Portée par l’esprit du succès de leur première édition, l’équipe du Ways Around Festival revient en force avec une deuxième édition, une foule d’idées pour la programmation et trois nouveaux lieux partenaires. Le principe reste le même : trois jours de découvertes musicales dans des lieux iconiques ou underground de Bruxelles. Les artistes sélectionnés avec soin pour la line-up se produiront au Lac, à La Vallée et dans la nouvelle salle du Cirque Royal, The Club. La line-up promet de grandes choses ! Voici le programme :

Le vendredi 31 mars 2023

Le premier jour du festival se déroulera au Lac, avec au programme des riffs rock et punk. Vous pourrez y (re-) découvrir le power groupe 100% féminin MADAM, venu tout droit de France. Pour cette première soirée du festival, elles n’ont qu’une mission : jouer avec leurs tripes et faire en sorte que le publique n’en ressorte pas indemne. Le collectif bruxellois THOT montera ensuite sur scène pour un moment tout en puissance. La soirée se finira en compagnie de The St. Pierre Snake Invasion, public en feu assuré.

Le samedi 1er avril 2023

Pour son deuxième jour, le festival se déroulera en simultané au Lac et à La Vallée pour deux lieux, deux ambiances autour du canal. Au Lac, on retrouvera un des highlights du festival puisque le line-up mettra en avant les voix féminines dans une ambiance rock garage et indie rock. Vous pourrez y voir le groupe Penelope Isles avec leur dream pop envoûtante, mais aussi le trio bruxellois PEGA et leur dino-post-punk. Suivra ensuite le trio bruxellois Goodbye Fortune Tellers, ambiance glamoureusement sinistre au programme. La scène de La Vallée proposera une ambiance plus math rock, rythmique et rock progressif, où l’ambiance rock électronique et jazzy d’ATHERIS vous emportera et où le duo Moïse Turizer va vous secouer. Suivront les français Jean Jean et les belges Endless Dive.

Le dimanche 2 avril 2023

Quoi de mieux que The Club, la salle récemment inaugurée au Cirque Royal, pour terminer le Ways Around en beauté ? Ayant pour but d’être un laboratoire favorisant la création, la découverte et l’émergence de nouveaux artistes, The Club accueillera son premier festival juste un an après son ouverture dans une ambiance garage rock. Vous aurez l’occasion d’y retrouver les anglais Demob Happy et Egyptian Blue ainsi que les belges Heisa.