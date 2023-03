Concours : gagnez vos places pour le Listen Festival 2023 !

Plus besoin de le présenter, le Listen Festival a fait ses preuves dans le monde de la musique électronique alternative à Bruxelles, en proposant depuis 2016 un événement en constante évolution. Pour cette édition, qui se déroulera du mercredi 29 mars au dimanche 2 avril 2023, l’équipe du Listen Festival a rassemblé une combinaison unique d’artistes locaux et internationaux en collaboration avec une variété de curateurs locaux. Durant ces 5 jours et 5 nuits, Bruxelles sera investie de toute la diversité du spectre musical.

Comme toujours, le Listen Festival prendra place dans quelques lieux emblématiques de la culture et de la nuit Bruxelloise comme Buda Bxl, Gare Du Congrès, Fuse et C12. Mais de nouveaux lieux feront également leur apparition, comme la Gare Centrale de Bruxelles, où pour la première fois, une fête y sera organisée ! À son habitude, le Listen Festival arbore une programmation éclectique avec des concerts et des soirées allant du hip-hop à la house et de la techno aux sons du monde entier, réunissant tous les styles et toutes les orientations musicales. Chez Jam, on a hâte de découvrir tout ça, avec vous, puisqu'on a des places à vous faire gagner pour les événements suivants :