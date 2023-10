Concours : gagnez vos places pour le concert de Johan Papaconstantino au Reflektor

Le 17 octobre prochain, Johan Papaconstantino sera de passage à Liège, du côté du Reflektor. Après des passages remarqués à Dour et aux Nuits Botanique et juste avant une date marquante à l'Olympia, le Marseillais prend la direction de la Cité Ardente pour présenter son premier album, Premier degré. Musicien autodidacte talentueux, téméraire et sensible, le franco-grec mêle chanson française et mélodies issues des rives de la Mer Méditerrannée. Il reprend, à sa sauce et avec ses propres textes, l'ambiance des classiques de la musique grecque, en gardant leur atmosphère gorgée de soleil et de douceur.

