Concours : gagnez vos places pour Diane’s Sunday Service

Un dimanche par mois, Diane Marois vous donne rendez-vous pour un moment musique et 100% good vibe. Cela se passe ce dimanche à La Vallée, de 16h à 23h. Notre diggueuse, vous avez préparé un très beau line up qui vous fera oublier qu’il faut travailler le lendemain. Vous avez rendez-vous avec Toolate Groove, John Parm et un live du chanteur américain, Nic Hanson. Vous avez envie d’y participer ? Pour ce faire, rien de plus simple, répondez à la question ci-dessous.