Concours : Gagnez vos places pour Culte A/V Live Show

Le 19 janvier, l’agence bruxelloise de diffusion musicale Culte Agency organise 3 shows audiovisuels à l’Ancienne Belgique, et Jam vous fait gagner des places !



Vous pourrez y découvrir les univers sonores et visuels de trois duos d’artistes talentueux :



Cela commencera avec la collaboration de SKY H1 & Mika Oki, où l’installation visuelle de Mika Oki, Parhélion, inspirée par le phénomène optique aussi appelé " soleil double ", sera transposée sur scène afin d’accompagner les influences poétiques du nouvel album de SKY H1 par d’ingénieux jeux de lumières, projections, de fumées et d’ombres.