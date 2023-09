Concours : gagnez vos entrées pour 4 personnes au Parc Astérix pour Halloween

Le Parc Astérix accueille "Peur sur le Parc" du 30 septembre au 5 novembre 2023 avec une nouvelle maison hantée, "Le Tombeau des dieux", et un bar clandestin. Au programme : des frissons dans la maison hantée, des animations automnales avec des citrouilles et des maïs, et des maisons hantées avec 250 artistes. Un défilé de monstres conclut chaque journée, avec deux nouveaux chars : un bateau fantôme et un char égyptien. Une expérience automnale ensorcelante pour toute la famille au Parc Astérix.