Concours : gagnez une rencontre avec Pascal Obispo dans Le 8/9

Sorti le 15 septembre dernier, "Le beau qui pleut" a été conçu autour du thème de la beauté sublimée ou démantelée.

Enregistré à Paris dans ses studios et réalisé par deux jazz men de la nouvelle vague, Fred Nardin et Max Pinto, le 14e album de Pascal Obispo offre 14 titres inédits et 3 de plus pour sa version vinyle.

Deux artistes ont aussi partagé l’aventure : Giordana Angi - star franco italienne - sur le titre "J’étais pas fait pour le Bonheur" et Alexia Gredy - jeune auteure compositrice française – sur "Les Longueurs" qui fait allusion au fait d’étirer la vie pour en profiter pleinement.

"Le beau qui pleut" se révèle être un des albums les plus poétiques de Pascal Obispo.