Concours : gagnez une rencontre avec Calogero grâce au 8/9 de VivaCité

A paraître le 8 septembre, Calogero considère cet album comme "le plus abouti et personnel". Les onze chansons qui peuplent "A.M.O.U.R" évoquent pour la plupart les sentiments dans tous leurs états, à chaque étape : le premier regard, les projets communs, la fin des illusions, et la rupture sans trop de dégâts – si possible. Musicalement, on sent dès les premières secondes que le petit prince de la new wave à la française reste un mélodiste inspiré, et qu’il brûle de retrouver l’énergie de la scène.

Morceau après morceau, Calogero apparaît éternellement jeune, lumineux, positif, apaisé. C’est cet artiste-là qui, à peine l’enregistrement achevé, se prépare à reprendre la route pour chanter en groupe, pour chanter enfin. La tournée débutera en janvier 2024 et culminera à Paris La Défense Arena, le 9 mars 2024.