Ce vendredi 29 septembre, la RTBF et la ville de Bruxelles vous emmènent sur la Grand-Place de Bruxelles afin de célébrer comme chaque année, l’anniversaire de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Lors de cette édition, le Grand Rendez-vous mettra à l’honneur la culture hip-hop qui fête cette année, son 50ème anniversaire !

Au programme, un show unique en compagnie de nombreux artistes belges comme DJ Daddy K, Benny B, Loic Nottet mais aussi, des incontournables du rap français comme le très grand Mc Solaar. Vous retrouverez également notre nouveau coach de The Voice Hatik et notre coach The Voice Kids Black M.