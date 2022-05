Concours / Gagne ton séjour avec ta "Tribu" à Dour grâce à TARMAC

Le temps des festivals arrive à grands pas et c'est aussi le moment où tu te poses certainement la question, à savoir comment tu vas pouvoir t'y rendre et vivre ces moments de ouf le plus confortablement possible !?

TARMAC a peut-être une première solution pour toi et pas des moindres puisqu'entant que partenaire du Festival de Dour, ta chaîne préférée t'offre un pack hors du commun, un PACK TRIBU CONFORT dans la zone de camping "The Village" pour 7 personnes pendant 5 jours comprenant également tes pass pour les 5 jours du Festival pour toute ta tribu !

Ce logement de type tentes berbères, te permettra de séjourner à 7 personnes dans un environnement confortable : Un espace de 20m2 pour 6 ou 7 personnes, des matelas confortables, en mousse, de 10 cm d’épaisseur, une lampe ou encore un accueil TRIBU 24h/24 ainsi que des oreillers, des draps et des couettes.

Note quand même que tu devras juste te débrouiller pour les prises de courant et les cadenas (ainsi qu'une petite caution) ... si peu de choses pour un tel cadeau :)

De plus, comme TARMAC et le Festival de DOUR ne font pas les choses à moitié, tu auras également droit si tu gagnes à tes tickets boissons et repas pour une valeur de 510€ !

Ne perds pas une minute et remplis le formulaire ci-dessous pour tenter ta chance de remporter ce pack de dingue et faire plus que plaisir à ta Tribu !

Tu trouveras plus d'informations en cliquant ICI