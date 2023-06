Concours / Gagne ton pack TRIBU SIX LUXE dans la zone de camping "The Village" à Dour

Pour la reprise des festivals en 2022, nous avons pu offrir aux plus chanceux d'entre vous des expériences uniques au sein des événements.

Pourquoi ne pas maintenir les bonnes habitudes ? C'est donc avec plaisir que nous t'annonçons lancer dès aujourd'hui un nouveau concours pour te permettre de remporter ton Pack TRIBU !

Une tribu à Dour, c’est une tente avec matelas pour 6 personnes et une lampe rechargeable en fonction de la formule choisie. La version luxe que nous t'offrons inclus des couettes, draps et oreillers. Ce même pack te donne accès à "The Village", ses aménagements et animations sans frais supplémentaires.

Note quand même que tu devras juste te débrouiller pour les prises de courant et les cadenas (ainsi qu'une petite caution) ... si peu de choses pour un tel cadeau :)

De plus, comme TARMAC et le Festival de DOUR ne font pas les choses à moitié, tu auras également droit comme l'année dernière, si tu gagnes bien entendu, à tes tickets boissons et repas pour une valeur de 450€ !

Ne perds pas une minute et remplis le formulaire ci-dessous pour tenter ta chance de remporter ce pack de dingue et faire plus que plaisir à ta Tribu !

Tu trouveras plus d'informations en cliquant ICI